歌手の神野美伽が１日、東京・新宿文化センター大ホールで単独公演「さあ、歌いましょう」を開催した。同所が昨年１０月に改修を終了して以来、演歌歌手では初となる単独公演。２０２３年にデビュー４０周年公演を開催したこともあり「思い出がいっぱいある。新しくなって最初なので音の響きや客席の配列も興味津々」と意気込んで臨んだ。昨年はシャンソンやジャズに取り組んできたが、この日は原点回帰して演歌に特化した全