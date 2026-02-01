巨人３軍の春季キャンプが１日、宮崎・都城でスタートし、全体練習を前に会田有志３軍監督（４２）がナインに訓示した。指揮官は「２軍に昇格して、１軍に行ってからがスタートライン。２軍に行かないといけないんだから、そこには何が足りないのか。付加価値をつけるためには、何でとがらなければいけないのか。それを考えてこのキャンプをやっていこう」と呼びかけ、選手は真剣に聞き入っていた。新指揮官は午後４時に練習