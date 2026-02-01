中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）が１日、沖縄・北谷キャンプ初日からブルペン入り。捕手を座らせて、直球やカーブ、スライダーなど３０球を投げた。「体の状態も、体調もよかった。きょう（ブルペンに）入らない選択肢はなかったので、全力で入りました」と納得した表情を浮かべた。隣では、高橋宏や金丸、松山らが、乾いたミット音を響かせた。圧巻の投球に、「大学レベルでは見られないキレや軌道だった」と目を