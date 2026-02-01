浜崎あゆみが、リリースから25年を迎えた「evolution」のライブリリックビデオを公開した。本映像は2000年の大晦日に、当時未発表の新曲として21世紀を迎えて最初に披露された＜ayumi hamasaki count down live 2000-2001 A＞から＜ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A 〜I am ayu〜＞までの約25年間におよぶライブ映像を、リリックビデオとして再構築したものになっている。「evolution」は2001年1月31日にリリースされた