◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル、良）「フォーエバーヤングブリーダーズカップクラシック優勝記念」の副題を付したＧ３に１６頭が出走し、３番人気で戸崎圭太騎手が騎乗のウェイワードアクト（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父マクレーンズミュージック）は７着で、重賞初挑戦Ｖはならず。レースではハナを切ってレースを引っ張ったが、直線で勢いを失った。同馬はアハルテケＳ、霜月Ｓ