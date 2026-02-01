NHKラジオに出演する気象予報士の吉井明子さん(45)が1日までに自身のインスタグラムを更新。折りたたみ式のパイプ椅子を使った見事なボディーバランスを披露している。 【写真】これはなかなかマネできない…見事な体幹力 「体幹バランス強化動画は明子カフェ(サブスク)に」とつづり、パイプ椅子の座面を両腕でつかみ、背もたれに下腹部を乗せて支え、空中で地面と平行に身体を伸ばすバランスポーズを公開