ブライトン三笘薫がゴールネットを揺らしたが、味方がオフサイドと判定イングランド1部ブライトンは、1月31日に行われたプレミアリーグ第24節でエバートンと対戦し、1-1で引き分けた。この試合に先発出場した日本代表MF三笘薫は後半にゴールネットを揺らしたが、味方がオフサイドと判定されて得点は認められず。SNS上ではこの判定に疑問を呈する声が多くあがった。前半をスコアレスで終えた試合が動いたのは、後半28分だった。