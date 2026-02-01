静岡にも「球春到来」！プロ野球「ハヤテベンチャーズ静岡」がキャンプインしました。ハヤテベンチャーズ静岡がきょう本拠地「ちゅ～るスタジアム清水」で3年目のシーズンに向けてスタートをきりました。16人の新戦力が加わりコーチ陣も一新され37人で臨む今シーズン。練習前には円陣が組まれ3年目のシーズンも「勝ち」にこだわろうと赤堀監督がチームを鼓舞。初日は若手か