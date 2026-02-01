南伊豆町の青野川沿いの河津桜と一面に広がる菜の花畑が人気の「みなみの桜と菜の花まつり」が１日開幕し、関係者が神事を行いました。１日の南伊豆町はすっきり晴れた空から差し込んでくる日差しが暖かく、春の訪れを予感させる日曜日となりました。南伊豆町湊にある菜の花畑では、観光関係者や交通関係者らが集まり、まつり期間中の無事故やイベントの成功を願って神事を行いました。青野川沿いの河津桜は、日当たりによって開花