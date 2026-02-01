【新華社池州2月1日】中国安徽省池州市の昇金湖国家級自然保護区でこのほど、初雪が観測され、一帯は銀世界となった。寒風の中でソデグロヅルの群れが飛び立ち、雪景色と優雅な姿が自然と生命の美しさを際立たせた。