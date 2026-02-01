１月２９日、漠河北極村風景区で写真を撮る観光客。（漠河＝新華社記者／王祚）【新華社漠河2月1日】「中国の北極」と称される黒竜江省漠河（ばくが）市ではこの冬、雪景色やウインタースポーツを楽しむ「氷雪観光」市場が盛り上がりを見せ、観光客が続々と訪れている。１月２９日、漠河北極村風景区で写真を撮る観光客。（漠河＝新華社記者／王祚）１月２９日、漠河北極村風景区でランドマークと記念写真を撮る観光客。（漠河＝