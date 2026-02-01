地元では「ブタゴリラ」のあだ名で知られた男性が、32歳になった今、「超イケメン」へと大変身を遂げた。《変わりすぎ！！》「マジでイケメンじゃん…」ブタゴリラ男子→『EXILEソックリ』に変身した現在を見る《超ムキムキ》「ABEMA」の番組では、岩田剛典さん似のイケメンと紹介されたことも……。まっするまさやさんの「大変身」を追うその転機となったのは、マッチングアプリでの一度の失恋だった。インフルエンサーのまっ