サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（68）が1日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）に出演。J3福島の元日本代表FW三浦知良(58)の凄さについて明かす場面があった。キングカズこと三浦は、今季、J3福島に期限付き移籍で加入。プロ41年目をスタートさせた。ラモス氏はカズの凄みについて、「練習が終わると生ビール飲みたいし、六本木に行きたいじゃないですか。でもカズはマッサージを受けてる」と、41年