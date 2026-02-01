俳優のパク・ソジュン、キム・ジウォンが主演する韓国ドラマ『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転！〜』（全16話）が2月2日から、「KBS World」で放送される（月・火 後11：20〜深0：10）。【写真全39枚】パク・ソジュン＆キム・ジウォンの密着ショット同作は友達以上恋人未満の幼なじみの男女が恋に夢に奮闘する爽快ラブコメディー。幼なじみ同士のドンマン（パク・ソジュン）＆エラ（キム・ジウォン）。エラに好意を寄せる医師