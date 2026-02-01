「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）ＷＢＣ日本代表の阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が投手としての登板回避を発表したことについて、複雑な胸中を明かした。大谷の登板回避について「うーん。そうですね。個人的にキャッチャーとして彼のことを捕ってみたい。捕りたい。そういう思いは一野球人としてあります」と複雑な表情を見せた。ただ、「彼と一緒に野球をするときに目指すとこ