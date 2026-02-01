一休は、宿泊予約サイト「一休.com」で、「沖縄タイムセール」を、2月1日正午から19日正午まで開催している。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ハレクラニ沖縄が45,545円から、グランディスタイル沖縄読谷ホテル＆リゾートが25,098円から、ザ・ブセナテラス（朝食付）が35,340円から、ザロイヤルパークホテルアイコニック那覇が17,694円から、ローズウッド宮古島（朝食付）が174,195円から、リーガロイヤルリゾート沖縄北谷が