日本人選手がまた１人、増えた。MF藤田譲瑠チマ、DF安藤智哉が所属するドイツ１部のザンクトパウリは現地１月31日、J１の京都サンガF.C.からFW原大智の獲得を発表した。チームは現在、降格圏の17位と下位に沈む。巻き返しのために攻撃面の強化に着手し、スポーツダイレクターのアンドレアス・ボルネマン氏は「彼は伝統的なターゲットマンとして機能するだけでなく、連係プレーにおける技術力も備えており、私たちにさらなる柔