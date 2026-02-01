月曜日は、日本海側を中心に雪や雨の範囲が広がるでしょう。北海道や青森県では、雪の降り方が強まって、大雪となる所もありそうです。交通障害に注意が必要です。北陸や西日本の日本海側は、雨や湿った雪になる所もあるでしょう。なだれや、屋根からの落雪にも注意が必要です。太平洋側は晴れ間がありますが、午後は西日本や東海でも、雨や雪の降る所がある見込みです。日中の気温は、関東から西で10℃以上の所が多いでしょう。た