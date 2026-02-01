江戸川ボートの4日間開催「第14回ボートレース研究ファン感謝祭」は1日、初日が行われた。当地前節のオールレディースで藤原菜希を準優勝に導いた69号機を味方につけている品田直樹（47＝東京）が、オープニング1Rでインから力強く逃げ切っていきなりパワーを見せつけた。「前節優勝戦は（藤原が）2コース向きの調整をして、たぶん回り過ぎだったと思っている。だから止めて1Rに臨んだけど重かった」と苦笑い。それでも「逃