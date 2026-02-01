双子座・女性の運勢 非常に意欲的で、いろいろやりたいことが思いつく…もしくは「いまの自分がすべきことはこれだ！」（キリッ）と、自分が思うことに対し絶妙に集中できる、とてもパワフルな現在の双子座。特に今週からはそこにまた絶妙な形で賛同し、協力してくれる誰かが現れそう。イメージは「こんなこと考えているの、自分くらいだろう」と思うようなものに対し、気づいてくれる＆受け入れてくれる相手が見つかる感じ