蟹座・女性の運勢 ちょっと思いがけない展開が、社会面で起こるかもしれません。それは、いっけん何かがダメになったかのように見えるかもしれませんが、実際には「新しいタイプの可能性が広がろうとしている」という前兆なのでは。おそらく蟹座は直感的にそれに気づくでしょう。あなたの内側では新しいことをやりたい意欲がそもそも増してきていたので、「それを生かす機会はこれかも！」とピンとくるのかな。もし、やりたいこと