山羊座・女性の運勢 自分の価値観を積極的に切り替えていく必要を強く感じていそうな時期。実際そのほうがメリットが多いからですが、山羊座を取り巻く現実的な状況もそれをおおいにあと押ししていそう。特に今週は家族関係や日常生活など日々の土台部分に異変が起き、その新しい展開にコミットしていくのにも、その新しい価値観は効果的なようです。「いま自分に必要なのはどういう考え方か」に集中すると物ごとの判断はすんなり