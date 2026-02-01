水瓶座・女性の運勢 優れた直感力＆行動力に恵まれたキレッキレの水瓶座。非常に勢いがあり集中して何かに取り組める強さをもっていますが、パワフルすぎて周囲からの理解や共感は得にくい状況にいるでしょう。が、それが変わりつつあるのが今週。新たに水瓶座に興味を持ち、やや思いがけない形ではあるものの「わ、わかってくれている」と感じさせてくれる誰かが現れる、もしくは「ここでなら受け入れられる」と思える環境が登場