ボートレース戸田の得点率制、4日間シリーズ「ボートピア栗橋カップ開設16周年記念」の3日目が1日に行われ、優勝戦メンバーが決定した。前節（1月20日）の浜名湖で今年初Vを飾った秋元哲（37＝埼玉）が2、9Rと連続2着でまとめ、2日の12R優勝戦2号艇を獲得した。「回り足を中心にレース向き。でも、威張れるほどじゃなく、普通より少しいいくらいで直線は普通ですね。優勝戦は回していきたい。そうすれば、もう少しターン回り