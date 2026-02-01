ソフトバンクの王貞治球団会長（８５）が１日、育成中心のＣ組が拠点とする福岡・筑後市のファーム施設でキャンプインを迎えた。現役時代を含め、王会長が球春到来を宮崎以外で迎えるのは異例。この日はウォーミングアップから選手たちに鋭い視線を向け「図らずも（昨年末に崩した）体調のことがあったんで、若い人たちのスタートに立ち会えた。ずいぶん練習してきたみたいで、初日からみんな体がよく動いていた」と若鷹たちのや