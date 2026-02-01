米プロバスケットボールＮＢＡブルズの河村勇輝（２４）が１月３１日（日本時間２月１日）に行われた敵地でのヒート戦で途中出場し、名門でデビューを果たした。さらに?超絶プレー?まで飛び出し、全米に反響が広がっている。河村は第１クオーターの途中から出場すると、アシストや３ポイントシュートなど持ち味を発揮して、６得点２アシスト３リバウンドと活躍。名門ブルズで堂々のデビューを飾った。さらに、いきなり全米に