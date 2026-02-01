中途採用の面接では何に気を付ければいいのか。転職支援を行うアクシス代表取締役の末永雄大氏は「面接官は、会社に定着して活躍してくれる人材かどうかを見極めている。その証明のために大切なのは、前の会社を辞める理由を“自責”で語ることだ」という――。※本稿は、末永雄大氏のYouTubeチャンネル「すべらない転職エージェント」の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Wasan Tita※写真はイメージです - 写真＝iSto