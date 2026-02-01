【モデルプレス＝2026/02/01】女優の桃井かおりが2月1日、自身のInstagramを更新。センスが光るワンプレートご飯を公開し、反響を呼んでいる。【写真】74歳ベテラン女優「お洒落」と話題のプレートごはん◆桃井かおり、思い出の皿で彩るワンプレートご飯公開桃井は「子供の頃我が家の夕食は皆んなこのワンプレート皿で、フォークとナイフで頂いた」とコメントし、自身の食卓風景を披露。肉詰めピーマンとエノキのトマトソースをメ