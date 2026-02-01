俳優キム・ソンホが代表取締役を務め、彼の両親が社内取締役に名を連ねる個人事務所に脱税疑惑が浮上した件について、所属事務所のファンタジオが反論した。ファンタジオは2月1日、「現在、キム・ソンホはファンタジオと個人名義で専属契約を締結して活動しており、現在の契約関係や活動において法的・税務的な手続きを誠実に遵守している」と発表した。【関連】俳優K”＝キム・ソンホは「死刑」になるほどの罪を犯したのか同日、