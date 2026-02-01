オリックス・吉田輝星投手（２５）の弟で、東都大学リーグの亜大に今春入学する金足農・吉田大輝投手が１日、東京・西多摩郡の野球部寮に入った。高校２、３年の夏に甲子園に出場した最速１４７キロ右腕は「素晴らしい実力を持った先輩方がたくさんいる。その中で一緒に自分も成長できることが一番の楽しみです」と目を輝かせた。秋田の実家からは、「好き」というプーさんのぬいぐるみと、２年前に兄が書いてくれたサイン色紙