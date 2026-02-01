元バレーボール日本代表でロンドンオリンピックで銅メダルを獲得した迫田さおりさんが、小豆島の子ども達を指導しました。（子ども達）「バレーボールはボールを落としたら負けだよ～」小豆島でバレーボールに打ち込む小中学生を対象にした教室が2月1日開かれました。 講師を務めたのは元バレーボール日本代表でオリンピックメダリストの迫田さおりさん。