2026年2月2日、緊急避妊薬、通称アフターピルの薬局販売がついに始まる。緊急避妊薬は、服用によって妊娠を防ぐことができる薬で、世界の多くの国で利用され、安全性も証明されている。しかし、より高い避妊効果を望むなら、なるべく早く、遅くとも72時間以内の服用が推奨されている。その時間的制限から、世界では90ヵカ国以上で、処方箋の必要なく薬局で入手が可能だ。さらに、価格も国民保険などでカバーされたり、特に若年層に