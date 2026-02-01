１月２８日、海南省儋州市白馬井鎮で稼働した「太陽光発電・蓄電・充電」一体化充電ステーション。（儋州＝新華社配信）【新華社海口2月1日】中国海南省儋州（だんしゅう）市白馬井鎮で1月28日、「太陽光発電・蓄電・充電」を一体化したスーパー充電ステーションが正式に稼働した。総設備容量は8千キロワットに達し、現在、省内最大規模の新エネルギー大型トラック向け充電ステーションとなる。ステーションの