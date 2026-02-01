「楽天春季キャンプ」（１日、金武）ドラフト２位の伊藤樹投手（２２）＝早大＝がブルペン入り。４０球、全７球種を投げ込んだ。捕手を立たせての初球が上に抜ける大暴投となった。「なんか思ったより浮いてました。見られてました？危なかったです」と苦笑い。それ以降は持ち前の制球力を披露し、「ちょっと緊張感ありながらでしたけど、よかったと思います」と振り返った。思わぬ問題も発生した。この日は古謝と並んでの