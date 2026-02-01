18年に夏の甲子園で「金農旋風」を巻き起こした吉田輝星投手（オリックス）の弟で金足農の吉田大輝投手が1日、東都大学野球リーグ1部の名門・亜大の野球部寮に入寮した。前日に両親の乗用車で出発した故郷・秋田は、最強寒波の影響で積雪が止まらない。だが一夜明け、東京都西多摩郡日の出町の野球部寮は、青空が広がりこの時期としては珍しい温暖な気候。最速147キロ右腕は「栃木に前泊したんですが、岩手の辺りから雪がなく