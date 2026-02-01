国際ジャーナリストの落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが１日午前８時８分、老衰のため８４歳で死去した。通夜、葬儀・告別式は故人の遺志と遺族の意向により、近親者のみで執り行う。喪主は長男で筑波大学准教授、ピクシーダストテクノロジーズＣＥＯの落合陽一氏。後日、お別れの会を執り行う予定。落合さんは１９７７年に週刊文春で連載した「２０３９年の真実」で、ケネディ暗殺事件に迫って注目を集めた。活動は執筆