小笠原諸島へ向かう唯一の定期船として知られる『おがさわら丸』。東京から父島まで約24時間かけて走るこの船は、“小笠原への玄関口”とも言える存在です。【動画】荒波で急上昇→急降下する「おがさわら丸」今、Xでは『おがさわら丸』に乗り込んだ旅人の投稿が大きな注目を集めています。「小笠原滞在中のワイ『ココは船で24時間掛けてでも来たい人だけが来ればいいんですよ。小笠原に空港は不要！』」そう意気込んでいましたが