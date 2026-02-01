「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。今回は、何気なく買ったアイテムに夢中になったママのベストバイ・アイテム。ママの心の声「あぁぁあぁああ、あああぁぁぁぁぁ」おかしげな心の声がダダ漏れしているキッチンの一角。そこには野菜をスライスするママの姿が…