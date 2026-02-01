◆別府大分毎日マラソン（1日、大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム、42・195キロ）＝スタート時の気象条件は晴れ、気温10度、湿度44％、北北西の風2・7メートル青学大の「シン・山の神」黒田朝日（4年）は2時間7分3秒の3位で、来秋に開催される2028年ロサンゼルス五輪選考会マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）の権利を手にした。【6人がMGC切符！上位成績はこちら】33キロすぎに優勝したマスレシ