新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？2月2日（月）〜2月8日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★双子座運勢第1位！世界観が「短縮される」週です。回り道の学びより「核心へ突っ込む」星模様。情報収集を広げるほど迷うので、テーマをひとつに絞り、深く潜るほうが当たりです。思想は、旅と同じ。闇雲に歩き続けるより、直感を信じて抜けた先の光を信じて進