任期満了に伴う津山市長選挙が2月1日告示され現職と新人の合わせて３人が立候補しました。津山市長選に立候補しているのは届け出順にいずれも無所属で、新人で元津山市総務部長の玉置晃隆さん（61）、３回目の当選を目指す現職の谷口圭三さん（62）、新人で医師の光井聡さん（40）の3人です。津山市長選は衆院選と同じ２月8日に投開票が行われます。