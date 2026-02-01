いがぐり頭に学ランで盤面をにらみつける少年――。これが誰なのか、すぐに分かる人はそう多くはいまい。将棋界の重鎮でレジェンド。1月22日、都内の病院で、肺炎で亡くなった加藤一二三・九段（享年86）のかつての姿である。＊＊＊【写真8枚】いがぐり頭に学ランで…「加藤一二三さん」のまるで別人のような姿神武以来の天才高校3年生の1958年3月、史上最年少の18歳で八段に昇格する直前、「週刊新潮」が密着した際の一コ