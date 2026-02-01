ドジャースの大谷翔平選手が日本時間1日、「ドジャースファンフェスト2026」に出席。欠席した山本由伸投手に愛のあるイジりを見せました。大谷選手は佐々木朗希投手と共にトークショーに参加。試合前におにぎりを食べる習慣があるという大谷選手へ「どれくらい食べるのか」と問われると、「分からないですね。でも(山本)由伸が一番おにぎり食べてると思います」と答え、会場の笑いを誘いました。大谷選手はシーズン中、ピンチの場