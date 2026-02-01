一之輔以来の単独昇進落語界には落語芸術協会、立川流、上方落語協会など五つの団体があるが、100年以上の歴史を誇る落語協会で14年ぶりに単独で真打昇進を果たした女性噺家（はなしか）がいる。【写真を見る】私服姿だと印象がガラリと変わる春風亭一花「今年9月の下席から昇進する春風亭一花（いちはな・39）です。昨年10月に開催された『NHK新人落語大賞』で優勝した若手の実力派ですが、いかんせん、一般的な知名度が低くっ