©DARK13製作委員会・ABCテレビ LDH JAPAN×ABCテレビによるエンタテインメントプロジェクト「DARK13」。そのアンバサダーを担当するTHE JET BOY BANGERZ（TJBB）がドラマ初出演するドラマ「DARK13踊るゾンビ学校」。TJBBによるゾンビダンスと、笑いあり時に涙ありの奇想天外なストーリー、そして各話に登場する豪華ゲストも大きな見どころの本作において、ドラマ終盤を飾る、さらなるゲストが解禁された