オリックス・宮城はキャンプイン初日を終え、「始まったなという感じがします。たくさんのファンの方に声をかけてもらってうれしいですし、改めて頑張ろうという気持ちになります」と表情を引き締めた。この日はキャッチボールなどで調整。3月のWBCを戦う侍ジャパンにも2大会連続で選出されており、「行けと言われたところで行けるような準備をしたい。勝ってファンの皆さんと一緒に喜びたい」と、大舞台に向けた準備も進めて