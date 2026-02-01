フィギュアスケート女子で１８年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワ（２３）が１日、自身のインスタグラムを更新。最新姿を投稿したが、スリムになった姿に心配の声が上がった。ボクシングフォーラムに参加した時の姿で黒のキャミソールドレス姿の写真を投稿した。ほっそりとした腕が際立つ姿にコメント欄やロシアのＳＮＳなどでは「ちょっと心配」、「体調崩してなければいいけど」、「ちょっと見ない間にすごくスリム