モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権競走」は1日、全レースで安定板が装着される中で2日目が行われた。この極寒の中で2回の水神祭があった。1Rを逃げた田中駿兵（23＝徳島）と、8Rを逆転で1着の西丸侑太朗（21＝香川）。ともにG1初1着だった。1Rを勝った田中は鳴門のトップルーキーに選手されている。初日のなるちゃんドリーム戦に選ばれた逸材。勝ったことに何の驚きもない。「何とか逃げられまし