「英語」には見たり、書いたり、声に出したりと、さまざまな学び方がある。そんななか、文部科学大臣の諮問機関の部会が、中学生が学ぶ英単語について「学ぶ英単語数を厳選し、リスト化してはどうか」との案を示した。【映像】生後半年から子どもにやらせている“多額”の英語教育各教科書で取り扱われている語彙（ごい）にばらつきがあり、普通使わないような難しい単語などを学ぶことが、子どもたちの負担になっているとの指