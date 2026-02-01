昨年10月、悲しい知らせがあった。それは僕が敬愛する日本人の歌手、谷村新司さんが亡くなったという知らせだった。中国で何度もコンサートを開き、ヒット曲も多く、人気があった方なのでネットニュースで大きく報道され、その死を惜しむ人のコメントが数多く寄せられた。僕もコメントを書いた一人だ。僕は谷村さんの歌を聞いて、音楽が好きになり、日本語に興味を持ち、日本語を学ぶようになったからだ。その日、僕は夜空を見なが